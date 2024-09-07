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Гатиятулин не согласился с мнением журналиста по поводу игры Мифтахова с «Торпедо»

Гатиятулин не согласился с мнением журналиста по поводу игры Мифтахова с «Торпедо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин считает, что вратарь команды Амир Мифтахов провёл сильный матч с «Торпедо» (3:2 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

– Амир Мифтахов провёл не самый уверенный матч. Почему вы не стали менять его в серии буллитов?
– Не соглашусь с вами, он сыграл здорово. Очень много ошибок было у нас сегодня перед воротами, Амир их «подчистил». Перед началом сезона мы много говорили, что идём в сезон тандемом и верим в обоих вратарей. Сегодня была запланирована полноценная игра Мифтахова, команда победила, мы довольны, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В минувшем сезоне 24-летний Мифтахов принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 17 шайб.

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