Гатиятулин не согласился с мнением журналиста по поводу игры Мифтахова с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин считает, что вратарь команды Амир Мифтахов провёл сильный матч с «Торпедо» (3:2 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
– Амир Мифтахов провёл не самый уверенный матч. Почему вы не стали менять его в серии буллитов?
– Не соглашусь с вами, он сыграл здорово. Очень много ошибок было у нас сегодня перед воротами, Амир их «подчистил». Перед началом сезона мы много говорили, что идём в сезон тандемом и верим в обоих вратарей. Сегодня была запланирована полноценная игра Мифтахова, команда победила, мы довольны, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
В минувшем сезоне 24-летний Мифтахов принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 17 шайб.
- 7 сентября 2024
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