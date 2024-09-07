Форвард «Спартака» Мальцев отреагировал на поражение команды от «Сочи» в серии буллитов

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сравняли за 20 секунд до конца, но потом проиграли. Какие эмоции?

— Да не очень, проиграли ведь. Это всегда неприятно. Нужно реализовывать моменты, играть с первых минут. Всегда грустно проигрывать.

— Серия буллитов затяжная получилась.

— Вратари играли хорошо, да и нам нужно получше исполнять.

— На тренировках какая статистика?

— Ну, это тренировка, тут уже влияет психология. Она влияет даже больше, чем мастерство. Наверное, с этим нужно поработать.

— Прокручиваешь такие матчи в голове?

— Сейчас у меня чуть‑чуть пройдёт грусть и наступит понимание. Может быть, вечером или завтра. Посмотрю свою игру, игру команды, посмотрю ошибки, и пойдём дальше, — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».