Форвард «Спартака» Мальцев отреагировал на поражение команды от «Сочи» в серии буллитов

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Сравняли за 20 секунд до конца, но потом проиграли. Какие эмоции?
— Да не очень, проиграли ведь. Это всегда неприятно. Нужно реализовывать моменты, играть с первых минут. Всегда грустно проигрывать.
— Серия буллитов затяжная получилась.
— Вратари играли хорошо, да и нам нужно получше исполнять.
— На тренировках какая статистика?
— Ну, это тренировка, тут уже влияет психология. Она влияет даже больше, чем мастерство. Наверное, с этим нужно поработать.
— Прокручиваешь такие матчи в голове?
— Сейчас у меня чуть‑чуть пройдёт грусть и наступит понимание. Может быть, вечером или завтра. Посмотрю свою игру, игру команды, посмотрю ошибки, и пойдём дальше, — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».