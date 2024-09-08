Агент Кравцова: Виталий может всем доказать, что он хороший хоккеист

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, оценил изменения в челябинском клубе после прихода Бенуа Гру на пост главного тренера и заявил, что нападающий способен раскрыться при новом тренерском штабе.

— Как говорят ребята, после смены тренера разница просто огромная. Сейчас пытаются привыкнуть к требованиям. Более взрослые ребята, как Владимир Ткачёв и Андрей Светлаков, лучше адаптированы, они поработали с разными тренерскими штабами. Поэтому их уже ничего не удивляет, а молодым ребятам это пока не в привычку — что-то нравится, что-то не нравится. Сейчас сезон всё покажет.

— Виталию Кравцову пошла на пользу смена тренера? Он смог по-новому раскрыться?

— Возможно, у него просто был сезон адаптации после возвращения из-за океана, это тоже немаловажный факт. Может быть, Бенуа Гру — это его тренер или ему подходит та тройка, в которой он сейчас играет. Самое главное, что у него получается, и хочется, чтобы его потенциал только раскрывался. Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчёт Виталия. Даже некоторые известные специалисты скептически относятся к нему. Но Виталий — талантливый парень, и он может всем доказать, что он хороший хоккеист, — цитирует Черных «РБ Спорт».