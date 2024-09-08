Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Трактор: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Салават Юлаев» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Игра начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды впервые встретятся после прошлогодней серии первого раунда плей-офф КХЛ, в которой челябинский клуб стал победителем в шести матчах. Серия отметилась большим количеством стычек и драк.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» по итогам регулярки занял шестое место на Востоке.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» одержал одну победу, «Трактор» выиграл один матч из двух.

Материалы по теме
О чём думают в «Сибири»? Риск принесёт «Трактору» Кубок? Вопросы к командам Востока КХЛ
О чём думают в «Сибири»? Риск принесёт «Трактору» Кубок? Вопросы к командам Востока КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android