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Жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко официально подала на развод

Жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко официально подала на развод
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Жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко официально подала на развод. Об этом Яна сообщила в своём аккаунте в социальной сети. Поводом для такого решения она назвала многочисленные измены мужа. Ранее Яна раскрыла некоторые подробности совместной жизни с хоккеистом.

«Я желаю тебе всего самого лучшего и успехов в карьере. Иначе выплатить мне положенное по суду ты просто не сможешь», — написала Яна.

За «Северсталь» Вовченко в прошлом сезоне сыграл 10 матчей и набрал 2 (0+2) очка. По ходу прошлого сезона нападающий перешёл в «Металлург». В составе магнитогорского клуба на счету нападающего 11 (7+4) очков в 28 матчах регулярки и 7 (3+4) очков в 23 матчах плей-офф. Вовченко стал обладателем Кубка Гагарина.

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