Алексей Жамнов рассказал, почему Голдобин пропустил матч с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему нападающий Николай Голдобин пропустил матч с «Сочи» (1:2 Б).

«Утром на раскатке мы поняли, что Голдобин не сможет играть на все 100%, поэтому решили дать ему передышку. У него на самом деле микротравма – поэтому решили, что он пропустит эту игру. Будем следить, как всё будет развиваться в дальнейшем – надеемся, что скоро мы его снова увидим», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Голдобин стал вторым снайпером регулярного чемпионата КХЛ. В 67 матчах он набрал 78 (37+41) очков. В плей-офф у хоккеиста было 9 (3+6) очков в 11 матчах. В нынешнем сезоне Голдобин вышел на лёд в игре с ЦСКА (4:2), но результативными действиями не отметился.