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Жамнов заявил о недонастрое хоккеистов «Спартака» на матч с «Сочи»

Жамнов заявил о недонастрое хоккеистов «Спартака» на матч с «Сочи»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что хоккеисты команды не смогли настроиться на борьбу в матче с «Сочи» (1:2 Б). Победа в предыдущем матче с принципиальным соперником ЦСКА отняла у игроков «Спартака» много эмоций.

– На старте прошлого сезона у «Спартака» тоже были проблемы в играх с соперниками «уровнем ниже». Как оказалось и сегодня, с чем это связано?
– Настрой и выполнение игровой дисциплины. Команда не имеет права настраиваться на одну команду хорошо, а на другую плохо – ни в коем случае. Если команда хочет прогрессировать, она должна настраиваться на любого соперника. Конечно, в прошлом матче с ЦСКА мы потратили много эмоций. Но это всё-таки не причина, почему мы сегодня так плохо сыграли. Я не ищу оправданий, просто констатирую факт», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

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