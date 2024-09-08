«Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 8 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Игра начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды впервые встретятся после прошлогодней серии первого раунда плей-офф КХЛ, в которой челябинский клуб стал победителем в шести матчах. Серия отметилась большим количеством стычек и драк.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» по итогам регулярки занял шестое место на Востоке.

В текущем сезоне уфимский «Салават Юлаев» одержал одну победу, челябинский «Трактор» выиграл один матч из двух.