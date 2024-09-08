Сергей Зубов оценил победу «Сочи» в матче со «Спартаком»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил победу в матче со «Спартаком» (2:1 Б) и заявил, что сочинским хоккеистам было непросто найти ритм после длительного перерыва.

«Непросто нам сегодня пришлось – команда соперника уже начала сезон и была на подъёме после победы над ЦСКА. Для нас же это только первый матч – понадобилось время, чтобы вкатиться в игру, мы не играли уже семь дней. Но мы нашли в себе силы – в том числе выстоять во втором периоде, где нам пришлось нелегко. «Спартак» тогда добавил и несколько раз прижимал нас к воротам. Где-то нам повезло, но мы верили в своих ребят – они бились и заслужили эту победу по статистике и всему остальному. В целом мы были достойны победы сегодня», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.