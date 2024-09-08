Агент Черных: многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных высказался о назначении Олега Знарка на должность консультанта по развитию игроков и скаутингу в «Филадельфии».

«У Олега Валерьевича большой опыт. Просто сидение без дела убивает человека в любом смысле, тем более Знарок не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Он полон сил, и я только порадовался за него, узнав эти новости. Если мы пересечёмся, то я обязательно узнаю у Олега Валерьевича подробности.

Классно, что наши тренеры, которые прошли через советский или российский хоккей, появляются в НХЛ. Дай бог, чтобы не только наши ребята играли там, но и появлялись специалисты в тренерском корпусе — помощником или главным. Я только порадуюсь за это. Думаю, что многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ. В нашей лиге есть команды, на которые приятно посмотреть», – цитирует Черных «РБ Спорт».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.