Величкин поздравил легендарного пресс-атташе «Металлурга» с юбилеем

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поздравил пресс-атташе Алексея Мишукова, которому сегодня исполнилось 55 лет.

«Алексей очень удачно попал в своё время молодым парнишкой в правильную сферу и делает то, что ему по душе. Человек – дипломат, очень коммуникабельный, находит со всеми общий контакт. Благодаря этим личностным качествам он и закрепился и столько время работает. Хороший человек, добрый, не злобный, приятный в общении. Для клуба он сыграл определённую положительную роль.

Мы в своё время развивали маркетинг клуба, а он исполнял. Это очень исполнительный и аккуратный человек, он приводил в действие то, о чём думал наш штаб. И о магнитогорском гостеприимстве складывают легенды в том числе и благодаря ему. Поздравляю Лёшу с днём рождения, с юбилеем!» — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.