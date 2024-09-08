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Олимпийский чемпион рассказал, чем выделяются «Трактор» и «Локомотив» на старте сезона

Олимпийский чемпион рассказал, чем выделяются «Трактор» и «Локомотив» на старте сезона
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил сильные стороны «Локомотива» и «Трактора» на старте нового сезона КХЛ. Ярославский клуб одержал две победы в двух матчах, челябинцы выиграли одну встречу из двух.

«В контрольных матчах уже отмечал «Локомотив» и «Трактор», в объёме движения они выигрывали у большинства конкурентов. В принципе та же картина на старте чемпионата. Ярославль идёт уверенно, «Трактор», хотя и потерял очки в Екатеринбурге, тоже смотрится.

У «Локомотива» отличная школа, много молодых игроков, за счёт этой подпитки у команды есть возможность для ротации и доминирования над соперниками в командной скорости.

У «Трактора» таких резервов пока нет, но, судя по всему, в сезон команда вошла на лёгкости. И тут всегда есть риск спада на второй дистанции чемпионата», – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

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