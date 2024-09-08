Светлов рассказал, как изменится средняя результативность матчей КХЛ в новом сезоне

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил результативность на старте нового сезона КХЛ и заявил, что с течением сезона среднее количество шайб в матчах должно возрасти из-за большего количества выходных дней у хоккеистов.

«Посмотрите на матчи субботы. Четыре игры, в двух забито по два гола, ещё в двух — по четыре. Средняя результативность — скромная, три шайбы за игру. Но в первых турах были и три игры, которые выбились из общего ряда. В матчах «Салават» — «Ак Барс», «Магнитка» — СКА и «Куньлунь» — «Адмирал» забито по восемь голов, отличная результативность!

Прошлый чемпионат КХЛ, насколько понимаю, оказался одним из самых малорезультативных в Европе, не говоря уж о Северной Америке. В предстоящем сезоне график игр в КХЛ стал мягче, появились небольшие паузы. Думаю, результативность будет подниматься, современный хоккей — атакующий хоккей!» – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.