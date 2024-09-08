ЦСКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Адмиралом». Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне ЦСКА по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей. В межсезонье армейцы значительно обновили состав и поменяли главного тренера на Илью Воробьёва.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ владивостокский «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не смог пробиться в состав участников плей-офф.