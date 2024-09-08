Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не слишком ли старая и медленная эта команда?» Экс-игрок НХЛ — о составе «Эдмонтона»

«Не слишком ли старая и медленная эта команда?» Экс-игрок НХЛ — о составе «Эдмонтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок НХЛ и аналитик Майк Джонсон высказался о высоком среднем возрасте игроков текущего состава «Эдмонтона». Канадский клуб находится на втором месте по общему возрасту игроков среди клубов НХЛ с показателем в 30,5 года.

«Не слишком ли старая и медленная эта команда? В теории в их составе есть скоростные игроки. Джефф Скиннер до сих пор бежит как ветер, Коннор Макдэвид — один из самых быстрых хоккеистов в лиге. Леон Драйзайтль может достаточно быстро кататься. Командная скорость „Эдмонтона“ не должна сильно пострадать. Но точнее мы сможем узнать лишь с началом предсезонных матчей и старта нового сезона», – цитирует Джонсона Sportskeeda.

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде» в семи матчах.

Материалы по теме
«Обречены на неудачу». Как в Америке отреагировали на рекордный контракт Драйзайтля
«Обречены на неудачу». Как в Америке отреагировали на рекордный контракт Драйзайтля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android