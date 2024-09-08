«Не слишком ли старая и медленная эта команда?» Экс-игрок НХЛ — о составе «Эдмонтона»

Бывший игрок НХЛ и аналитик Майк Джонсон высказался о высоком среднем возрасте игроков текущего состава «Эдмонтона». Канадский клуб находится на втором месте по общему возрасту игроков среди клубов НХЛ с показателем в 30,5 года.

«Не слишком ли старая и медленная эта команда? В теории в их составе есть скоростные игроки. Джефф Скиннер до сих пор бежит как ветер, Коннор Макдэвид — один из самых быстрых хоккеистов в лиге. Леон Драйзайтль может достаточно быстро кататься. Командная скорость „Эдмонтона“ не должна сильно пострадать. Но точнее мы сможем узнать лишь с началом предсезонных матчей и старта нового сезона», – цитирует Джонсона Sportskeeda.

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Флориде» в семи матчах.