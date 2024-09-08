Гендиректор «Торпедо»: современные хоккеисты не выдержали бы советских тренировок Тарасова

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов сравнил подготовку нынешних игроков и хоккеистов времён СССР и заявил, что современные хоккеисты не смогли бы выдержать нагрузки, предлагаемые атлетам в советское время.

«Раньше все были очень атлетичными – сначала пройти школу Тарасова, потом пройти школу Тихонова. Тренировки были тогда на износ. Думаю, наши современные хоккеисты не выдержали бы таких тренировок.

Сейчас хоккей более современный, более научный, в него заходит много новых технологий. И это хорошо! Если раньше в 30 лет уже все заканчивали с хоккеем, потому что человеческий организм не выдерживал таких нагрузок, то есть сейчас ребята играют и в 35, и в 37 лет. Это говорит о том, что просто поменялась техника подготовки. И это, я считаю, плюс», – цитирует Харламова «Комсомольская правда».