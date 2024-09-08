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Плющев оценил шансы сборной России по хоккею выступить на Олимпийских играх 2026 года

Плющев оценил шансы сборной России по хоккею выступить на Олимпийских играх 2026 года
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы российских хоккеистов выступить на Олимпиаде в Милане в 2026 году. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что в случае неучастия сборной России в Олимпийских играх её заменит французская сборная.

«Францию с хоккейной Россией сравнивать просто некорректно. Кстати, по многим другим показателям тоже. Что касается всего остального, то, насколько я понимаю, вопрос нашего участия в Олимпиаде-2026 открыт. Бежать впереди паровоза совершенно незачем, надо подождать и посмотреть, как у нас завершатся дела на некоторых территориях и участках. Многое будет решаться немного позже после определённых событий. А кто кого будет заменять – это уже детали», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Участие сборной России на Олимпиаде-2026 не подтверждено, окончательное решение ИИХФ будет принято в феврале-марте 2025 года.

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