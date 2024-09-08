Нападающий «Трактора» Максим Шабанов реализовал буллит в ворота «Салавата Юлаева»

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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу челябинской команды.

На седьмой минуте матча за подножку, совершённую Никитой Зоркиным, в ворота «Салавата Юлаева» был назначен буллит. Штрафной бросок выполнил нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Форвард обыграл голкипера Александра Самонова броском с неудобной руки в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды впервые играют после прошлогодней серии первого раунда плей-офф КХЛ, в которой челябинский клуб стал победителем в шести матчах. Серия отметилась большим количеством стычек и драк.