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Вратарь «Металлурга» Александр Смолин забросил шайбу ловушкой в собственные ворота

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин забросил шайбу ловушкой в собственные ворота
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Нефтехимиком». После первого периода впереди нижнекамские хоккеисты со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров – 13:39 (5x5)    

В середине первого периода вратарь «Металлурга» Александр Смолин забросил шайбу ловушкой в собственные ворота. После суматохи у ворот «Металлурга» шайба прикатилась к голкиперу, который попытался её накрыть, но лишь ударил по ней краем ловушки. Шайба прокатилась у Смолина между щитками и медленно пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это первая игра после скандального предсезонного матча между этими командами, который был прерван в середине третьего периода из-за решения Андрея Разина увести команду с площадки.

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