Андрей Назаров назвал главную особенность стартовавшего сезона КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отметил возросшую конкуренцию между командами в новом сезоне КХЛ.

«КХЛ радует нас яркими играми, красивых голов и комбинаций хватает, уже не обошлось без сенсаций. Желаю всем не получать травм. Главная особенность старта сезона: возросшая конкуренция. Видно, что каждое набранное очко будет на вес золота.

Приятно, что в Москве зритель тоже ходит на хоккей. В столице любят большой спорт, а наш любимый город, отмечающий день рождения, является одним из крупнейших мегаполисов мира. Уже даже метро ходит до аэропорта! Многомиллионная армия москвичей, принимающая участие в проходящем голосовании, заставляет наших недругов с заразительным смехом сильно нервничать. Ведь они понимают: победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.