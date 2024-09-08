Рыбин рассказал, какие советы дал Мичкову, чтобы быстрее адаптироваться к игре в НХЛ

Бывший хоккеист Максим Рыбин рассказал, какие советы дал нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову, чтобы быстрее адаптироваться к игре в НХЛ.

«Глаза у него горят. Конечно, в НХЛ другой хоккей, на первых порах будет тяжеловато. Там всё-таки играют более жёстко и контактно. Это у нас стараются отдавать красивые пасы, там всё более прямолинейно. К этому нужно адаптироваться, надо изучать язык. Первым делом я посоветовал Матвею именно изучать язык. Если его знаешь, то адаптироваться проще.

– Какие элементы игры выпадают у Мичкова?

– Мне кажется, у него их особо нет. Возможно, ему надо улучшить игру в защите. Особенно в «Филадельфии» надо понимать, что такое оборона. Проблемы в защите там никто не простит. Там надо жёстко отрабатывать, полностью выполнять установку, – цитирует Рыбина Metaratings.ru.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.