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Вратарь «Трактора» Мыльников отметился серией спасений в первом периоде с «Салаватом»

Вратарь «Трактора» Мыльников отметился серией спасений в первом периоде с «Салаватом»
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Идёт второй период — счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    

Первый период прошёл с преимуществом «Салавата Юлаева». Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников отметился серией спасений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В одном из эпизодов Мыльников растянулся в шпагате и не дал реализовать выход «два в один», отразив шайбу щитком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды впервые играют после прошлогодней серии первого раунда плей-офф КХЛ, в которой челябинский клуб стал победителем в шести матчах. Серия отметилась большим количеством стычек и драк.

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