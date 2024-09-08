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Вратарь «Трактора» Мыльников отметился серией спасений в первом периоде с «Салаватом»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Идёт второй период — счёт 1:1.

Первый период прошёл с преимуществом «Салавата Юлаева». Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников отметился серией спасений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В одном из эпизодов Мыльников растянулся в шпагате и не дал реализовать выход «два в один», отразив шайбу щитком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды впервые играют после прошлогодней серии первого раунда плей-офф КХЛ, в которой челябинский клуб стал победителем в шести матчах. Серия отметилась большим количеством стычек и драк.