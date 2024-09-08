Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Нефтехимик, результат матча 7 сентября 2024, счет 0:2, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» на выезде обыграл действующего победителя Кубка Гагарина «Металлург»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Победу в матче со счётом 2:0 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

Первая шайба в игре была заброшена в стартовом периоде: отличился Андрей Белозёров. В концовке встречи гости удвоили преимущество: Вячеслав Лещенко реализовал свой бросок с передач Владимира Брюквина и Ильи Пастухова.

В прошлом матче «Металлург» обыграл в овертайме СКА (5:4), а сезон команда Андрея Разина начала с поражения от ярославского «Локомотива» со счётом 2:3.

12 сентября команды встретятся вновь, но уже в Нижнекамске. Домашняя серия Металлурга подошла к концу.

«Нефтехимик» в предыдущей встрече проиграл «Авангарду» (2:4), а до этого в овертайме обошёл «Барыс» (2:1). Сейчас у нижнекамцев начинается домашняя серия.

Материалы по теме
СКА одержал первую победу, Гатиятулин отметил большой юбилей. Итоги дня в хоккее
Видео
СКА одержал первую победу, Гатиятулин отметил большой юбилей. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android