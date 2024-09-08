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«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» в серии буллитов

Сегодня, 8 сентября, на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились местный «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Победу в матче одержали хоккеисты «Салавата Юлаева» со счётом 2:1 Б.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт удалось открыть Максиму Шабанову после реализации штрафного буллита на седьмой минуте матча. Сравнял счёт нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Решающий буллит забросил он же.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над казанским «Ак Барсом» (5:3). В следующем матче команда Виктора Козлова вновь сыграет дома, но уже с «Автомобилистом» 11 сентября.

«Трактор» стартовал в сезоне с поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (2:3), а затем обыграл на выезде казахстанский «Барыс» со счётом (4:1). Впереди у команды Бенуа Гру встреча в гостях с санкт-петербургским СКА 12 сентября.