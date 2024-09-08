Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг высказался о том, что СКА забросил больше всех шайб в последних трёх сезонах

Ротенберг высказался о том, что СКА забросил больше всех шайб в последних трёх сезонах
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на фактор выдающейся результативности команды в предыдущих трёх сезонах. Клуб из Санкт-Петербурга забросил за это время 609 шайб и является лидером по этому показателю среди всех команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Каждая забитая шайба даётся потом и кровью! Личный вклад каждого и коллективный труд! Работаем дальше! Всем спасибо за поддержу!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Нынешний сезон СКА начал с выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 4:5 в овертайме. В следующей игре подопечные Ротенберга одержали победу в гостях над «Ладой» из «Тольятти» (3:1). Теперь СКА предстоит на выезде с «Локомотивом». Игра в Ярославле состоится 9 cентября.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на первую победу команды в сезоне
Материалы по теме
Больше хайпа — меньше уважения. Ротенберг и Разин задают новый тренд в КХЛ?
Больше хайпа — меньше уважения. Ротенберг и Разин задают новый тренд в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android