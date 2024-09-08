Ротенберг высказался о том, что СКА забросил больше всех шайб в последних трёх сезонах

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на фактор выдающейся результативности команды в предыдущих трёх сезонах. Клуб из Санкт-Петербурга забросил за это время 609 шайб и является лидером по этому показателю среди всех команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Каждая забитая шайба даётся потом и кровью! Личный вклад каждого и коллективный труд! Работаем дальше! Всем спасибо за поддержу!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Нынешний сезон СКА начал с выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 4:5 в овертайме. В следующей игре подопечные Ротенберга одержали победу в гостях над «Ладой» из «Тольятти» (3:1). Теперь СКА предстоит на выезде с «Локомотивом». Игра в Ярославле состоится 9 cентября.