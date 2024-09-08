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Действующий обладатель КГ «Металлург» проиграл два матча из трёх на старте сезона

Действующий обладатель КГ «Металлург» проиграл два матча из трёх на старте сезона
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Сегодня, 8 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Победу в матче со счётом 2:0 одержали гости. Таким образом, команда Андрея Разина, являющаяся действующим обладателем Кубка Гагарина, проиграла два матча из трёх в новом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

Во встрече открытия сезона «Металлург» на своей площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3. Примечательно, что серия между командами в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне завершилась победой «Металлурга» со счётом 4-0.

Во втором матче сезона «Металлург» обыграл петербуржский СКА со счётом 5:4 в овертайме.

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