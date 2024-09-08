Действующий обладатель КГ «Металлург» проиграл два матча из трёх на старте сезона

Сегодня, 8 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились местный «Металлург» и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Победу в матче со счётом 2:0 одержали гости. Таким образом, команда Андрея Разина, являющаяся действующим обладателем Кубка Гагарина, проиграла два матча из трёх в новом сезоне.

Во встрече открытия сезона «Металлург» на своей площадке проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3. Примечательно, что серия между командами в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне завершилась победой «Металлурга» со счётом 4-0.

Во втором матче сезона «Металлург» обыграл петербуржский СКА со счётом 5:4 в овертайме.