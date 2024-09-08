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Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в третьем матче КХЛ подряд

Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой в третьем матче КХЛ подряд
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов открыл счёт в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Северсталью». 30-летний форвард отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд. После первого периода «Куньлунь» выигрывает со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Перерыв
1 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Якупов (Меркли, Граовац) – 16:21 (5x4)     1:1 Чуркин (Коростелёв, Скоренов) – 32:52 (5x5)     1:2 Абросимов (Лишка) – 39:59 (5x5)    

До этого Якупов забросил шайбу в ворота московского «Динамо» (1:3), а также оформил 1+1 в игре с «Адмиралом» (5:4 ОТ). Это первый сезон Якупова в составе «Куньлуня».

В сезоне-2023/2024 Якупов играл за «Нефтехимик», в составе которого в 31 матче набрал 19 (8+11) очков. До этого в КХЛ Якупов представлял «Авангард», «Амур» и СКА.

На драфте НХЛ 2012 года Якупов был выбран под первым номером в первом раунде «Эдмонтоном». Всего в НХЛ Якупов в 350 матчах набрал 136 (62+74) очков по системе «гол+пас».

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