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Форвард «Сочи» рассказал, какой хоккей ставит команде Сергей Зубов

Форвард «Сочи» рассказал, какой хоккей ставит команде Сергей Зубов
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Нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов признался, что хоккей «Сочи» сильно изменился после назначения на пост главного тренера команды Сергея Зубова.

— Хоккей «Сочи» сильно изменился по сравнению с сезоном 2023/2024?
— Да, Сергей Зубов пропагандирует играющий хоккей, но без вольностей. Он сам выступал на высочайшем уровне, по праву считается одним из лучших защитников в истории НХЛ. Всегда приятно, когда специалист такого уровня что-то подсказывает или подбадривает. Каждый игрок «Сочи» очень ценит, что такой великий хоккеист, как Сергей Зубов, возглавляет наш тренерский штаб. Его опыт всем идёт на пользу, все ребята кайфуют от хоккея, — приводит слова Кузнецова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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