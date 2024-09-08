Форвард «Сочи» рассказал, какой хоккей ставит команде Сергей Зубов

Нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов признался, что хоккей «Сочи» сильно изменился после назначения на пост главного тренера команды Сергея Зубова.

— Хоккей «Сочи» сильно изменился по сравнению с сезоном 2023/2024?

— Да, Сергей Зубов пропагандирует играющий хоккей, но без вольностей. Он сам выступал на высочайшем уровне, по праву считается одним из лучших защитников в истории НХЛ. Всегда приятно, когда специалист такого уровня что-то подсказывает или подбадривает. Каждый игрок «Сочи» очень ценит, что такой великий хоккеист, как Сергей Зубов, возглавляет наш тренерский штаб. Его опыт всем идёт на пользу, все ребята кайфуют от хоккея, — приводит слова Кузнецова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.