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Главный тренер «Нефтехимика» отреагировал на победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» отреагировал на победу над «Металлургом» в матче КХЛ
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Олег Леонтьев, являющийся главным тренером «Нефтехимика», прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

«Парни молодцы! Сыграли дисциплинировано и с хорошим настроем. Сегодня выступали против чемпиона. Сыграли правильно: мало удалялись, хорошо отрабатывали в своей и в средней зоне. Отлично сыграл вратарь, поздравляю его с «сухарём». Хорошая, общекомандная победа», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

Для «Нефтехимика» победа над «Металлургом» стала второй в трёх матчах сезона. Ранее команда Леонтьева обыграла на выезде казахстанский «Барыс» (2:1 Б), но проиграла в Омске «Авангарду» со счётом 2:4.

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