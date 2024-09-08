Главный тренер «Нефтехимика» отреагировал на победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Олег Леонтьев, являющийся главным тренером «Нефтехимика», прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Парни молодцы! Сыграли дисциплинировано и с хорошим настроем. Сегодня выступали против чемпиона. Сыграли правильно: мало удалялись, хорошо отрабатывали в своей и в средней зоне. Отлично сыграл вратарь, поздравляю его с «сухарём». Хорошая, общекомандная победа», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

Для «Нефтехимика» победа над «Металлургом» стала второй в трёх матчах сезона. Ранее команда Леонтьева обыграла на выезде казахстанский «Барыс» (2:1 Б), но проиграла в Омске «Авангарду» со счётом 2:4.