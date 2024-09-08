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«Он борется с какой-то проблемой, но «Айлендерс» очень скрытные». Фридман — о Сорокине

«Он борется с какой-то проблемой, но «Айлендерс» очень скрытные». Фридман — о Сорокине
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о вратаре «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокине, предположив, что россиян борется с какой-то проблемой.

«Трудно говорить о таком в межсезонье, но, думаю, Сорокин борется с какой-то проблемой. Агент ничего не скажет из-за уважения к генеральному директору Лу Ламорелло. Я послал запрос в клуб, но там ничего не ответили. «Айлендерс» очень скрытные, как и их генеральный директор», — приводит слова Фридмана Eyes on Isles.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча за четыре регулярных сезона в НХЛ, в которых продемонстрировал 91,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2.54. 29-летний россиянин был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 78-м номером.

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