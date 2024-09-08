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ЦСКА — Адмирал, результат матча 8 сентября 2024, счет 6:2, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Соркина в матче с «Адмиралом» принёс ЦСКА первую победу в сезоне КХЛ
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Сегодня, 8 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «ЦСКА-Арены» в Москве встретились ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока. Победу в этом матче со счётом 6:2 одержала домашняя команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Шулак, Старков) – 02:53 (5x5)     1:1 Абрамов (Окулов, Нестеров) – 12:50 (5x4)     2:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 21:26 (5x4)     3:1 Исхаков (Мамин) – 30:19 (5x5)     3:2 Шулак (Шмелёв, Фьоре) – 33:52 (5x4)     4:2 Абрамов (Полтапов, Соркин) – 42:47 (5x5)     5:2 Соркин (Каменев, Абрамов) – 46:10 (5x4)     6:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 55:16 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт в матче открыли гости: Павел Шэн на третьей минуте забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева ответили тремя точными бросками подряд: на табло появились фамилии Виталия Абрамова, Максима Соркина и Руслана Исхакова. «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу благодаря Либору Шулаку, но затем Абрамов оформил дубль, а Соркин хет-трик, забросив две шайбы подряд.

ЦСКА, проигравший в первом матче сезона «Спартаку» (2:4), одерживает первую победу. В следующем матче команда Ильи Воробьёва сыграет с «Сибирью» (10 сентября).

Для «Адмирала» этот матч стал уже третьим в новом сезоне КХЛ. До этого коллектив Леонида Тамбиева обыграл «Витязь» (3:2), но проиграл «Куньлуню» (4:5 ОТ).

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