Хет-трик Соркина в матче с «Адмиралом» принёс ЦСКА первую победу в сезоне КХЛ

Сегодня, 8 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду «ЦСКА-Арены» в Москве встретились ЦСКА и «Адмирал» из Владивостока. Победу в этом матче со счётом 6:2 одержала домашняя команда.
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Счёт в матче открыли гости: Павел Шэн на третьей минуте забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева ответили тремя точными бросками подряд: на табло появились фамилии Виталия Абрамова, Максима Соркина и Руслана Исхакова. «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу благодаря Либору Шулаку, но затем Абрамов оформил дубль, а Соркин хет-трик, забросив две шайбы подряд.
ЦСКА, проигравший в первом матче сезона «Спартаку» (2:4), одерживает первую победу. В следующем матче команда Ильи Воробьёва сыграет с «Сибирью» (10 сентября).
Для «Адмирала» этот матч стал уже третьим в новом сезоне КХЛ. До этого коллектив Леонида Тамбиева обыграл «Витязь» (3:2), но проиграл «Куньлуню» (4:5 ОТ).
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