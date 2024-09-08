«Куньлунь» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Северстали»

В эти минуты на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в этой встрече праздновали хоккеисты команды из Череповца — 2:4.
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Счёт в матче был открыт хозяевами: Наиль Якупов реализовал большинство, забросив шайбу в третьем матче КХЛ подряд. На его точный бросок гости ответили шайбами Андрея Чуркина и Руслана Абросимова. «Куньлунь» сравнял счёт благодаря Паркеру Фу, но сначала Александр Скоренов, а затем Кирилл Пилипенко, отправивший шайбу в пустые ворота, довели матч для «Северстали» до победы.
В двух предыдущих матчах «Куньлунь» обыграл московское «Динамо» (3:1) и «Адмирал» (5:4 ОТ). Сейчас команду из Пекина ждёт игра с «Локомотивом» 12 сентября.
«Северсталь» в первой игре сезона обыграла «Торпедо» (3:0), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3). 12 сентября представители Череповца дома сыграют с «Сибирью».
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