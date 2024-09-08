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Куньлунь Ред Стар — Северсталь, результат матча 8 сентября 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Северстали»
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В эти минуты на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Куньлунем» и «Северсталью». Победу в этой встрече праздновали хоккеисты команды из Череповца — 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Якупов (Меркли, Граовац) – 16:21 (5x4)     1:1 Чуркин (Коростелёв, Скоренов) – 32:52 (5x5)     1:2 Абросимов (Лишка) – 39:59 (5x5)     2:2 Фу (Фу) – 55:26 (5x5)     2:3 Скоренов (Степанов) – 56:15 (5x5)     2:4 Пилипенко – 58:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Счёт в матче был открыт хозяевами: Наиль Якупов реализовал большинство, забросив шайбу в третьем матче КХЛ подряд. На его точный бросок гости ответили шайбами Андрея Чуркина и Руслана Абросимова. «Куньлунь» сравнял счёт благодаря Паркеру Фу, но сначала Александр Скоренов, а затем Кирилл Пилипенко, отправивший шайбу в пустые ворота, довели матч для «Северстали» до победы.

В двух предыдущих матчах «Куньлунь» обыграл московское «Динамо» (3:1) и «Адмирал» (5:4 ОТ). Сейчас команду из Пекина ждёт игра с «Локомотивом» 12 сентября.

«Северсталь» в первой игре сезона обыграла «Торпедо» (3:0), но затем уступила московскому «Динамо» (1:3). 12 сентября представители Череповца дома сыграют с «Сибирью».

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