Форвард «Салавата» Хмелевски оценил победу над «Трактором» в матче КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу команды над «Трактором» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Очень сложный матч. Отмечу меньшинство в овертайме, здорово сыграли, Самонов вытащил. Ливо сумел реализовать два важных буллита.

– Чего не хватило для победы в основное время?

– Очень здорово играл вратарь челябинцев. Они тоже могли выиграть, очень близкая игра, но победить удалось нам.

– Насколько было важно победить «Трактор» после поражения в прошлом плей-офф?

– Да, команды уже разные, но было приятно обыграть и их, и «Ак Барс» в первом матче сезона. Забрали четыре очка, теперь готовимся к «Автомобилисту», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

«Салават Юлаев» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл серию «Трактору» (2-4) в первом раунде.