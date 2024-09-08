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Форвард «Салавата» Хмелевски оценил победу над «Трактором» в матче КХЛ

Форвард «Салавата» Хмелевски оценил победу над «Трактором» в матче КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу команды над «Трактором» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    

– Очень сложный матч. Отмечу меньшинство в овертайме, здорово сыграли, Самонов вытащил. Ливо сумел реализовать два важных буллита.

– Чего не хватило для победы в основное время?
– Очень здорово играл вратарь челябинцев. Они тоже могли выиграть, очень близкая игра, но победить удалось нам.

– Насколько было важно победить «Трактор» после поражения в прошлом плей-офф?
– Да, команды уже разные, но было приятно обыграть и их, и «Ак Барс» в первом матче сезона. Забрали четыре очка, теперь готовимся к «Автомобилисту», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

«Салават Юлаев» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл серию «Трактору» (2-4) в первом раунде.

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