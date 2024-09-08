Форвард «Металлурга» объяснил, почему команда проиграла второй матч из трёх в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Тяжёлая игра. Соперник хорошо действовал в обороне. Старались использовать моменты. Они были, но не получилось их реализовать. Очень плохо проходили среднюю зону. Для этого нам не хватало скорости. Надо реализовывать моменты, которые у нас были, и играть больше в свою игру.

— Хватало ли команде эмоций после яркой победы над СКА?

— Эмоций хватало. Просто не получалось пройти среднюю зону. Из-за этого нервничали. Тяжело было найти хороший бросок, чтобы дошло дело до гола, — приводит слова Силантьева пресс-служба «Металлурга» в своём телеграм-канале.

«Металлург» ранее проиграл дома «Локомотиву» (2:3), но обыграл СКА (5:4 ОТ).