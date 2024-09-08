В «Салавате Юлаеве» прокомментировали возвращение 38-летнего Кулёмина в НХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов с юмором отреагировал на подписание экс-игроком команды Николаем Кулёминым пробного контракта с клубом НХЛ «Оттавой Сенаторз».

«Оттава» хитрее оказалась. Молодец. Видите, как развили парня? Он ведь сколько не играл там? Можем всё-таки развивать молодых. Если честно, я за Колю рад. Значит, что-то увидели они в нём», — приводит слова Козлова БИЗНЕС Online.

Ранее сообщалось, что 38-летний Кулёмин проведёт с «Оттавой» тренировочный лагерь. «Салават Юлаев» предлагал хоккеисту новое соглашение, но не получил от него ответа.

В прошлом сезоне Кулёмин сыграл за уфимский клуб 46 встреч, в которых записал на свой счёт 13 голов и отдал 12 результативных передач, набрав 25 очков. В Национальной хоккейной лиге уроженец Магнитогорска провёл 669 игр, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». За это время Кулемин набрал 274 очка, забив 121 гол и отдав 153 результативные передачи.