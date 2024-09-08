Воробьёв вёл ЦСКА к победе, фанаты вывесили яркий баннер. Фото матча с «Адмиралом»

8 сентября, в воскресенье, в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша КХЛ ЦСКА одержал победу над «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт во встрече открыли гости: Павел Шэн на третьей минуте забросил свою первую шайбу в сезоне. Хозяева ответили тремя точными бросками подряд: на табло появились фамилии Виталия Абрамова, Максима Соркина и Руслана Исхакова. «Адмирал» сумел отыграть одну шайбу благодаря Либору Шулаку, но затем Абрамов оформил дубль, а Соркин — хет-трик, забросив две шайбы подряд.

ЦСКА, проигравший в первом матче сезона «Спартаку» (2:4), одерживает первую победу. В следующем матче команда Ильи Воробьёва сыграет с «Сибирью» (10 сентября).