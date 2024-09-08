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«Думал, не нужно настраивать ребят». Разин – о поражении «Металлурга» от «Нефтехимика»

«Думал, не нужно настраивать ребят». Разин – о поражении «Металлурга» от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды из Магнитогорска оно стало вторым в трёх играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

«После последней игры [со СКА] думал, что не нужно особо ребят настраивать, считал, что все понимают, что на любого соперника должен быть настрой 100%. Видимо, не достучался, потому что тот настрой, который был у «Нефтехимика», и тот настрой, который был у большинства наших ребят, – никуда не годится.

Беру всю вину на себя, потому что это моё дело — настраивать на игру… Всё по делу. Нам уроком будет», — сказал Разин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Металлурга».

В минувшем сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В следующем матче магнитогорская команда вновь сыграет с «Нефтехимиком», но уже в гостях (12 сентября).

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