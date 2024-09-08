«Думал, не нужно настраивать ребят». Разин – о поражении «Металлурга» от «Нефтехимика»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды из Магнитогорска оно стало вторым в трёх играх.

«После последней игры [со СКА] думал, что не нужно особо ребят настраивать, считал, что все понимают, что на любого соперника должен быть настрой 100%. Видимо, не достучался, потому что тот настрой, который был у «Нефтехимика», и тот настрой, который был у большинства наших ребят, – никуда не годится.

Беру всю вину на себя, потому что это моё дело — настраивать на игру… Всё по делу. Нам уроком будет», — сказал Разин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Металлурга».

В минувшем сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В следующем матче магнитогорская команда вновь сыграет с «Нефтехимиком», но уже в гостях (12 сентября).