Главный тренер «Металлурга» Разин: вратарь Смолин не виноват в пропущенных голах

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга» заверил, что не имеет претензий к вратарю Александру Смолину из-за пропущенных шайб в матче с «Нефтехимиком», где магнитогорцы уступили со счётом 0:2.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«В любом случае Илья Набоков не будет играть 80-90% игр, Смолин и Подскребалин тоже будут играть. Думал, что ребята всё понимают, что вратарю надо дать почувствовать, но этот ход не прошёл. Смолину никто ничего не сказал и не скажет за пропущенные голы. Плюс он нас столько раз выручал во втором периоде, могло всё быть намного хуже. И я считаю, что он в этих пропущенных голах не виноват. Вообще, на взрослом уровне не бывает психологии нытика. Мужики понимают, что у всех бывают ошибки, а на следующую игру нужно выходить с нуля», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.