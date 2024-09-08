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Главный тренер «Металлурга» Разин: вратарь Смолин не виноват в пропущенных голах

Главный тренер «Металлурга» Разин: вратарь Смолин не виноват в пропущенных голах
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Андрей Разин, главный тренер «Металлурга» заверил, что не имеет претензий к вратарю Александру Смолину из-за пропущенных шайб в матче с «Нефтехимиком», где магнитогорцы уступили со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«В любом случае Илья Набоков не будет играть 80-90% игр, Смолин и Подскребалин тоже будут играть. Думал, что ребята всё понимают, что вратарю надо дать почувствовать, но этот ход не прошёл. Смолину никто ничего не сказал и не скажет за пропущенные голы. Плюс он нас столько раз выручал во втором периоде, могло всё быть намного хуже. И я считаю, что он в этих пропущенных голах не виноват. Вообще, на взрослом уровне не бывает психологии нытика. Мужики понимают, что у всех бывают ошибки, а на следующую игру нужно выходить с нуля», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

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