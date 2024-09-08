Разин: тот же пьяный Сапожников мог забить. Но нет задачи обязательно обыграть Нижнекамск

Андрей Разин, главный тренер «Металлурга» высказался о матче КХЛ с «Нефтехимиком» (0:2).

«Как я могу быть доволен содержанием игры. Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось. Сегодня и меняли сочетания, и очерёдность выхода троек, старались как-то встряхнуть команду. Но сегодня такой день получился. Были моменты, когда могли переломить, и тот же пьяный Сапожников мог сегодня забить, но не забил. У меня не стоит задача во что бы то ни стало обыграть «Нефтехимик», у нас совсем другие задачи», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в конце августа Андрей Разин увёл «Металлург» с матча с «Нефтехимиком» после жёсткого силового приёма защитника нижнекамцев Романа Абросимова на форварде уральцев Данииле Вовченко. На пресс-конференции после той игры Разин жёстко высказался в адрес главного тренера «Нефтехимика»: «Я тут послушал главного тренера команды соперника, он всю вину свалил на Вовченко. Но я скажу словами Валерия Белоусова, потому что Леонтьев был примерно таким же хоккеистом, как Абросимов. Белоусов однажды сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».