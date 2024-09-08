Контракт россиянина Кочеткова попал в топ-10 самых выгодных в НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналисты Daily FaceOff составили десятку самых выгодных контрактов игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В список попал и российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков.

Правила для попадания: игрок не может заработать больше $ 2 млн в предстоящем сезоне, и у них пока нет более выгодного контракта на сезон-2025-26.

«Кочетков подписал свой текущий трехлетний контракт в 2022 году, несмотря на то, что сыграл всего несколько игр в НХЛ. Если бы не его фантастическая игра в отсутствие Фредерика Андерсена в прошлом сезоне, «Харрикейнз», возможно, не смогли бы занять столь высокое место в турнирной таблице. У него четыре шатаута в 42 матчах, и он заслужил серьёзных шансов на «Колдер Трофи». У него есть потенциал, чтобы стать лучшим резервистом в НХЛ. Либо чем-то большим, если мы не можем доверять здоровью Андерсена», — сказано в статье.