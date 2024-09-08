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Илья Воробьёв прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА

Илья Воробьёв прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:2). Эта победа стала первой для армейцев под руководством тренера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Шулак, Старков) – 02:53 (5x5)     1:1 Абрамов (Окулов, Нестеров) – 12:50 (5x4)     2:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 21:26 (5x4)     3:1 Исхаков (Мамин) – 30:19 (5x5)     3:2 Шулак (Шмелёв, Фьоре) – 33:52 (5x4)     4:2 Абрамов (Полтапов, Соркин) – 42:47 (5x5)     5:2 Соркин (Каменев, Абрамов) – 46:10 (5x4)     6:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 55:16 (5x5)    

«Начало средненькое, потом разбежались, всё наладилось. Порадовало сегодня большинство. Немного подзависли в первом периоде, может, из-за первой домашней игры, это обновлённая команда. Но потом раскрутились… Первый период мне не очень понравился. Может, это связано с тем, что это первая игра дома. За счёт чего случился перелом в третьем периоде? Мы уже во втором создали небольшой задел. В первом даже небольшое преимущество «Адмирала» было, но затем мы заиграли в свою игру, агрессивно», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

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