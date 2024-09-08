Илья Воробьёв прокомментировал первую победу в качестве главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:2). Эта победа стала первой для армейцев под руководством тренера.

«Начало средненькое, потом разбежались, всё наладилось. Порадовало сегодня большинство. Немного подзависли в первом периоде, может, из-за первой домашней игры, это обновлённая команда. Но потом раскрутились… Первый период мне не очень понравился. Может, это связано с тем, что это первая игра дома. За счёт чего случился перелом в третьем периоде? Мы уже во втором создали небольшой задел. В первом даже небольшое преимущество «Адмирала» было, но затем мы заиграли в свою игру, агрессивно», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.