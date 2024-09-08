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Панин — об удалении в конце матча с «Трактором»: ошибся, но есть ли смысл расстраиваться?

Панин — об удалении в конце матча с «Трактором»: ошибся, но есть ли смысл расстраиваться?
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Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин отреагировал на своё удаление в концовке основного времени матча с «Трактором» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» не реализовал большинство в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 06:43     1:1 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 16:12 (5x5)     2:1 Ливо – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Я понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? Партнёры показали характер, овладели преимуществом и вырвали победу на буллитах. Ничего хорошего в этом нет, но на этом и строится коллектив», — приводит слова Панина БИЗНЕС Online.

В первом матче сезона «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (5:3). В следующей игре подопечные Виктора Козлова вновь сыграют дома, но теперь с «Автомобилистом» 11 сентября. Для Панина текущий сезон стал восьмым в составе уфимского клуба. Ранее он играл в КХЛ за ЦСКА и «Ак Барс».

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