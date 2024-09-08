Панин — об удалении в конце матча с «Трактором»: ошибся, но есть ли смысл расстраиваться?

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин отреагировал на своё удаление в концовке основного времени матча с «Трактором» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» не реализовал большинство в овертайме.

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«Я понимаю, что ошибся, но есть ли смысл расстраиваться? Партнёры показали характер, овладели преимуществом и вырвали победу на буллитах. Ничего хорошего в этом нет, но на этом и строится коллектив», — приводит слова Панина БИЗНЕС Online.

В первом матче сезона «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (5:3). В следующей игре подопечные Виктора Козлова вновь сыграют дома, но теперь с «Автомобилистом» 11 сентября. Для Панина текущий сезон стал восьмым в составе уфимского клуба. Ранее он играл в КХЛ за ЦСКА и «Ак Барс».