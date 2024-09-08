Тамбиев: имена ничего не значат, КХЛ диктует правила игры. Нужны молодость и энергия

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о шансах команды на борьбу за плей-офф, а также о возможном усилении состава команды. Сегодня, 8 сентября, «Адмирал» на выезде проиграл ЦСКА — 2:6.

— Сможет ли в этом сезоне «Адмирал» в этом году биться за плей-офф?

— Я скажу, что готов. Мы перестраиваем игру с учётом того, что у меня есть в руках. Есть моменты, которые надо подправить. Есть группа игроков, в которых я верю, и которые верят в меня. Я бы не отказался от пары качественных игроков, но они стоят больших денег.

— Не хочет ли «Адмирал» усилиться опытными свободными агентами?

— Надо понимать, для чего ты берёшь игрока. Сейчас имена ничего не значат. Нужны скорость, резкость, молодость, энергия. Но таких ребят мало. Лига диктует свои правила игры, — приводит слова Тамбиева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Тамбиев стал главным тренером «Адмирала» в ноябре 2021 года. При нём команда добилась лучшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.