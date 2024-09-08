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Тамбиев: имена ничего не значат, КХЛ диктует правила игры. Нужны молодость и энергия

Тамбиев: имена ничего не значат, КХЛ диктует правила игры. Нужны молодость и энергия
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о шансах команды на борьбу за плей-офф, а также о возможном усилении состава команды. Сегодня, 8 сентября, «Адмирал» на выезде проиграл ЦСКА — 2:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Шулак, Старков) – 02:53 (5x5)     1:1 Абрамов (Окулов, Нестеров) – 12:50 (5x4)     2:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 21:26 (5x4)     3:1 Исхаков (Мамин) – 30:19 (5x5)     3:2 Шулак (Шмелёв, Фьоре) – 33:52 (5x4)     4:2 Абрамов (Полтапов, Соркин) – 42:47 (5x5)     5:2 Соркин (Каменев, Абрамов) – 46:10 (5x4)     6:2 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 55:16 (5x5)    

Сможет ли в этом сезоне «Адмирал» в этом году биться за плей-офф?
— Я скажу, что готов. Мы перестраиваем игру с учётом того, что у меня есть в руках. Есть моменты, которые надо подправить. Есть группа игроков, в которых я верю, и которые верят в меня. Я бы не отказался от пары качественных игроков, но они стоят больших денег.

— Не хочет ли «Адмирал» усилиться опытными свободными агентами?
— Надо понимать, для чего ты берёшь игрока. Сейчас имена ничего не значат. Нужны скорость, резкость, молодость, энергия. Но таких ребят мало. Лига диктует свои правила игры, — приводит слова Тамбиева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Тамбиев стал главным тренером «Адмирала» в ноябре 2021 года. При нём команда добилась лучшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

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