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Агент Худобина: в одной команде недовольны вратарём, но Антон там точно играть не будет

Агент Худобина: в одной команде недовольны вратарём, но Антон там точно играть не будет
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Представитель агентства WINNERS Александр Черных рассказал, что 38-летний российский вратарь Антон Худобин хотел бы продолжить игровую карьеру.

«Если будет реальный интерес и если на него будут действительно рассчитывать, то Антон спокойно сможет показать результат. Но вы видите, что на данный момент все вратарские позиции в КХЛ заняты. Когда пройдёт какое-то время, у клубов уже будет понимание. Знаю, что в одной команде недовольны вратарём, но Антон там точно играть не будет. Будем смотреть в динамике и потом уже делать выводы», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Худобин на уровне КХЛ представлял «Сибирь», а в ВХЛ играл за «Сокол». В марте 2024 года вратарь расторг контракт с «Сибирью», проведя за неё пять матчей.

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