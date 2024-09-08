Защитник «Металлурга» Яковлев назвал причину поражения команды от «Нефтехимика» в КХЛ

Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев, комментируя поражение от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ считает, что его команде не хватило эмоций, потраченных в предыдущем матче со СКА (5:4 ОТ).

«Сегодня мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций сегодня не хватило», — приводит слова Яковлева пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В первом матче сезона «Металлург» проиграл «Локомотиву» (2:3), сейчас команду ждёт ещё одна с «Нефтехимиком», но в гостях (12 сентября).