Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга» Яковлев назвал причину поражения команды от «Нефтехимика» в КХЛ

Защитник «Металлурга» Яковлев назвал причину поражения команды от «Нефтехимика» в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев, комментируя поражение от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ считает, что его команде не хватило эмоций, потраченных в предыдущем матче со СКА (5:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Леонтьев) – 13:39 (5x5)     0:2 Лещенко (Брюквин, Пастухов) – 58:42 (5x5)    

«Сегодня мы заработали всего одно удаление — это показатель того, что мало лезли на ворота и на пятак. Поэтому такой не очень приятный результат. Когда играешь дома, то всегда выходишь на матч с двойной-тройной мотивацией. Мы, если честно, не доставили Загидулину больших трудностей. Много эмоций и сил отдали в прошлой игре против СКА. Эмоций сегодня не хватило», — приводит слова Яковлева пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В первом матче сезона «Металлург» проиграл «Локомотиву» (2:3), сейчас команду ждёт ещё одна с «Нефтехимиком», но в гостях (12 сентября).

Материалы по теме
Видео
Главный тренер «Металлурга» Разин: вратарь Смолин не виноват в пропущенных голах
Разин: тот же пьяный Сапожников мог забить. Но нет задачи обязательно обыграть Нижнекамск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android