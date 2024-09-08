«Понимаю, почему скорее хотел видеть его в воротах». Гру — об игре Мыльникова с «СЮ»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру, подводя итоги поражения от «Салавата Юлаева» (1:2 Б), отдельно похвалил вратаря своей команды Сергея Мыльникова.

«Я считаю, что лучшим игроком в первом периоде был наш вратарь. По ходу второго и третьего периода мы продолжали прогрессировать. Что касается результата, то у меня остались достаточно смешанные чувства. Знаете, когда команда реализует два броска и ведёт в серии, появляется ощущение, что победа будет за нами. Зак Фукале отлично проявил себя в первых двух играх. Мы посчитали, что сейчас самое время дать поиграть Сергею. Я впечатлён обоими нашими вратарями и работой их тренера. Глядя на сегодняшнюю игру Мыльникова, понимаю, почему я так хотел поскорее увидеть его в воротах. Когда команда выигрывает, то чувствует себя по отношению к соперникам относительно нейтрально. А если кому-то проигрывает, то, разумеется, рождаются самые разные чувства, вплоть до ненависти. Сегодня же мы увидели и высокие скорости, и много борьбы за шайбу, и хорошую игру вратарей», — приводит слова Гру пресс-служба КХЛ на официальном сайте.