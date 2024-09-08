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Евгений Аликин в юмористическом видео показал, кто в их семье водит машину

Евгений Аликин в юмористическом видео показал, кто в их семье водит машину
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Российский хоккеист, вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Аликин показал сцену из их жизни с женой Мишель Аликиной. Юмористическое видео было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В шуточном видеоролике Мишель радостно садится на водительское сиденье автомобиля и замечает, что её муж пристёгивается и надевает вратарский шлем ради безопасности.

Видео доступно в телеграм-канале «Автомобилиста».

Напомним, в минувшем сезоне Аликин провёл 40 матчей, его процент отражённых бросков составил 92,2%, на его счету три сухих матча. В екатеринбургской команде хоккеист проводит второй сезон, ранее он восемь сезонов играл за хабаровскую команду «Амур». Именно в ней он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в 2015 году.

Следующий матч «Автомобилиста» состоится 9 сентября с «Торпедо», команда сыграет в гостях.

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