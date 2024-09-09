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Защитник «Металлурга» оценил старт сезона в исполнении магнитогорской команды

Защитник «Металлурга» оценил старт сезона в исполнении магнитогорской команды
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Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о старте сезона-2024/2025 для магнитогорской команды. «Металлург» потерпел два поражения в трёх матчах на старте нового сезона. Маклюков поделился эмоциями от игры против Евгения Кузнецова и оценил возвращение в НХЛ Николая Кулёмина, подписавшего пробный контракт с «Оттавой».

«Все три встречи сложились для нас по-разному. Игра с Ярославлем была немного нервозная, первая в сезоне, плюс за Кубок Открытия. Не удалось победить, но по содержанию было неплохо. Против СКА действовали достаточно хорошо, поэтому и выиграли.

– Каково было играть против Кузнецова?
– Он такой же игрок. Ничего необычного мы не ощущали.

– Как воспринял возвращение воспитанника «Металлурга» Николая Кулёмина в НХЛ?
– Узнал об этом из новостей. В принципе, никак не отреагировал. Наверное, стоит отдать должное, в 38 лет контракты на таком уровне – это очень здорово, – цитирует Маклюкова Metaratings.ru.

Напомним, «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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