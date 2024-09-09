Агент: многие ребята, которые сейчас без команды, намного сильнее тех, кто на контрактах

Представитель агентства WINNERS Александр Черных оценил рынок свободных агентов в КХЛ, на котором до сих пор находятся несколько игроков с именем. Одними из именитых игроков, до сих пор находящихся без контракта, являются нападающие Александр Бурмистров и Сергей Шумаков и защитник Михаил Пашнин.

— Как вы относитесь к решению ряда игроков продолжить карьеру в ВХЛ, не дождавшись предложения в КХЛ?

— Если клубы КХЛ заинтересованы в игроках, то они будут, прежде всего, смотреть на тех, кто находится в команде, чем на тех, кто до сих пор готовится самостоятельно.

— Почему, на ваш взгляд, всё ещё многие известные хоккеисты находятся без контрактов?

— Я не привык оценивать игроков других агентств. Но у некоторых ребят спокойно должен был быть выбор в пять-шесть клубов, а в итоге они подписали контракт буквально на флажке. Хотя это всё видение тренера и менеджмента, общая стратегия меняется. Многие ребята, которые сейчас без команды, намного сильнее тех, кто сейчас на контрактах. И многие легионеры, я вижу, не лучше уровня, чем наши игроки, — приводит слова Черных «РБ Спорт».