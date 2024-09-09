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«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 9 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

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В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами «Ак Барс» одержал три победы. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омичи дошли до второго раунда, где в семи матчах уступили ярославскому «Локомотиву».

По итогам прошлой регулярки КХЛ «Ак Барс» занял четвёртое место на Востоке. В плей-офф казанский клуб уступил «Автомобилисту» в пяти матчах первого раунда.