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Авангард — Ак Барс: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Авангард» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть
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Сегодня, 9 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне в четырёх матчах между этими командами «Ак Барс» одержал три победы. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омичи дошли до второго раунда, где в семи матчах уступили ярославскому «Локомотиву».

По итогам прошлой регулярки КХЛ «Ак Барс» занял четвёртое место на Востоке. В плей-офф казанский клуб уступил «Автомобилисту» в пяти матчах первого раунда.

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